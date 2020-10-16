政Whats噏：教育委員會選主席　一舊雲甩轆急撤提名

立法會多個事務委員會今日(16日) 繼續進行正、副主席選舉，其中教育事務委員會主席選舉上，泛民主派內部原本協調好由教育界議員葉建源出戰爭奪主席之位，但民主黨議員黃碧雲(一舊雲) 一度「甩轆」，竟然接受黨友提名，一舊雲經多名泛民議員提醒及批評後，決定撤回提名，而葉建源最後亦都不敵建制派議員梁美芬，無緣做主席。

進入提名程序期間，新民黨議員容海恩提名梁美芬，議員毛孟靜就提名葉建源，民主派多名議員亦互相提名，議員郭家麒先後提名新民黨葉劉淑儀、工黨張超雄、公民黨譚文豪及街工梁耀忠，而一舊雲就接受黨友許智峯提名。話口未完，就有泛民議員大叫問一舊雲「搞咩啊」，隨後仲批評一舊雲，甚至有議員叫佢退選。

當臨派選票前夕，一舊雲就發言話多謝議員提名，話自己教過大學同埋中、小學，連博士生都有教過，所以有資格出任主席一職，不過自己想投畀葉建源，所以決定撤回提名同退出選舉。黃一講完，葉劉隨即兩度反問：「你即係棄選喇喎？黃議員，你棄選？」黃亦確認自己棄選。

睇返一連2日嘅會議，民主派喺會上多次互相提名，但喺部分同泛民功能界別議員有關連嘅會議上，例如司法及法律事務委員會、福利事務委員會，只有相關嘅泛民功能界別議員接受提名，相信民主派早已定下規矩，難怪一舊雲一接收提名就捱轟啦。

最終梁美芬以27票擊敗得18票嘅葉建源當選主席，梁當選後稱時間唔夠，唔能夠完成副主席選舉，要留番下次會議進行。