私了內地人圍毆清路障漢　兩男一女認罪還押

去年10月一名內地旅客途經旺角示威現場時，被指影示威者「大頭照」及持磚企圖傷人，因而遭大批黑衣人包圍「私了」，同一晚另一名本地男子酒醉後清除路上障礙物，亦遭圍毆。警方事後拘捕有份參與襲擊的兩男一女，3人今日(16日)在區域法院承認有意圖使人身體受嚴重傷害罪及傷人罪，遭還押至10月28日判刑。

3名被告依次是57歲男子羅偉華、23歲女子黃綺婷及36歲埃及籍男子Soliman Ahmed Fawzi Elsayed。

3人原被控一項有意圖使人身體受嚴重傷害罪，指他們於去年10月5日在旺角彌敦道近亞皆老街，連同其他身份不詳的人，非法及惡意傷害X，意圖使男子X身體受嚴重傷害。羅認罪，另外兩名與控方商討後，獲准承認較輕的傷人罪。

羅另承認於去年10月6日，在同一地點連同其他人，惡意傷害男子Y意圖使他身體受嚴重傷害。

案情指，X(29歲)是內地遊客，於案發前一天抵港，案發當晚他徒步返回旺角的賓館期間，被認出是內地人，又被指在現場拍照及手執磚頭，便遭包括3名被告在內的大批黑衣人圍毆。

現場片段可見，3被告當時均沒戴口罩，首被告手執棍狀物件，次被告張開雨傘做掩護並推了X一下，第三被告則趁X倒地踢他。事件歷時4分鐘，X最終負傷披血返賓館報警。

X到醫院驗傷後，證實身體有多處血腫擦傷，右眼球的結膜下出血。他現已康復，惟當時他被施襲者搶去手機、耳機、現金及銀行卡等財物，合計損失共約1萬港元。

至於另一事主Y(45歲)是本地人，去年10月6日凌晨因交通受路障阻礙，他需徒步由旺角返回大角咀住所。途路Y清除路上雜物，約10多名黑衣人質疑他是警察，即使他多番否認仍遭人拳打腳踢及用棚竹圍毆。其中首被告被影到持棍狀物毆打Y兩下，直至Y的友人稱Y飲醉，眾人才停止施襲。Y頭頂有裂傷，手腳多處有擦傷及瘀傷，須留院3天，現時已康復。

辯方求情指，首被告羅偉華的教育程度不高，案發時他使用的棍，其實是他從垃圾堆中隨手拾來的蒸氣熨斗掛衣架，他當時眼見X手執磚頭，擔心年輕示威者遇襲，為保護他們才會衝動犯案。

而第三被告Soliman則求情指，他於2008年來港，之後在港結婚，但目前已與妻分居獨居劏房。而他並非示威者，當日他落街買煙見到有人圍毆，他出於好奇才愚蠢加入犯案。至於次被告黃綺婷，辯方指她只是開遮做掩護及推了X一下，參與程度較低。