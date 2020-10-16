海天堂遭誹謗案　蔡國強指投訴發霉被下令噤聲

蔡國強表示當時對公司及吳耀明有不滿，便說要向傳媒揭發洗膏事件。

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉龜苓膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗，案件今天（16日）續審。被告蔡國強堅稱當時海天堂龜苓膏發霉情況普遍，他屢次投訴但遭吳耀明下令「唔好煩」，加上對方拖分紅又不讓他退股，他感氣憤便說要「撳掣」把洗膏真相通知傳媒。

蔡國強表示，當時每個月都投訴龜苓膏發霉一事，惟廠方每次都唯唯諾諾，始終沒有解決問題，吳耀明更對他的投訴感到煩厭，有次下令他「唔好煩」，之後他便沒有再提。

原告律師就質疑，如果洗膏情況真的如此普遍，應可輕易找到員工出庭作證。蔡國強就回應指事隔已久，員工已各散東西。他並反指當時他的內地業務受到海天堂聯同內地的電視台攻擊。

蔡並強調，當時除了產品發霉情況無改善外，他亦不滿吳耀明空降親戚跟子女到分店做主管與店長，所以到2013年萌生去意。他表示雖無文件作實，但他持海天堂大陸業務兩成股份，不過公司當時既拖延發放分紅，吳耀明拒絕購回他的股份又不准他售予第三者。他感氣憤便表示要「撳掣」通知傳媒。