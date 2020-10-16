6男涉管有逾600段兒童色情影片被捕　包括1名補習社負責人

警方網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查及情報分析後，於今晨(16日)進行代號「跨欄」行動打擊兒童色情物品相關罪行，聯同港島、九龍東、新界北及新界南警區人員，突擊搜查全港多個地點，行動中拘捕6名男子(25至38歲)，他們分別任職護理助理、補習社負責人、電腦程式員、銷售助理、建築工人及建築業務技術人員，涉嫌管有兒童色情物品，被帶署扣留調查，初步調查顯示他們互不相識，並檢獲7部電腦及相關網絡及儲存裝置。

警方初步調查相信，案件涉及多於600段懷疑兒童色情影片，內容包括兒童裸露鏡頭或進行性活動，容量大約有20GB。警方懷疑有人經不同渠道，包括在網站下載、購買或以點對點分享軟件，下載相關影片，再儲存至檢獲的電腦內。警方將進一步調查案件會否牽涉發布、複製、進出口等相關罪行。

至於其中一名被捕的補習社負責人，其補習社主要的服務對象為小學生，警方將進一步調查補習社中是否有受害者。初步調查得知，暫未發現有本地受害人，惟調查仍在初步階段，警方將循不同角度進行調查，再作進一步行動。

警方將繼續與不同執法部門及其他持份者緊密合作，聯手打擊兒童色情物品相關罪行，以免兒童被不法分子利用，進行各類型色情活動或被性侵犯，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。