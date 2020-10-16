觀塘線調景嶺站信號故障　乘客將軍澳線月台落車以為撞邪

港鐵觀塘線信號系統今早(16日)再現故障！有乘客今早坐觀塘線到達調景嶺站，驚覺列車竟停靠在將軍澳線月台，擔心是否「車長飲醉咗」、「自己撞邪」等。港鐵回應指因該站附近一個信號今早11時15分出現故障，故作出有關車務調動，經搶修後列車已於11時50分恢復正常。

乘客羅女士表示，自己幾乎每日均坐觀塘線，今早11時許在觀塘站上車，抵達調景嶺站前已不斷聽到列車廣播稱「由於前面月台列車尚未開出，本班列車將稍作延遲」的通知，其後抵達調景嶺站後，感覺與平常有異，細看之下才發現自己竟然是在將軍澳線康城方向月台落車。

羅指對事件感到害怕，當時以為有關列車行錯軌道，擔心若有將軍澳線列車同一時間駛入該月台，後果將不堪切想。她稱落車後不斷與身邊朋友講述事發經過，對事件仍驚魂未定。

港鐵解釋，今早11時15分觀塘線調景嶺站附近有一個信號故障，列車在調景嶺站總站掉頭時一度需要多一點時間，為令車務運作暢順，車務控制中心曾作出車務調動，包括安排個別列車在中途站請乘客落車，轉乘下一班車繼續行程，有關故障於11時50分完成復修，列車服務逐步回復正常。