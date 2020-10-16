「上海灘」尖沙咀店涉欠租　遭追近900萬元

鄧永鏘爵士生前創立的高級服裝品牌「上海灘」，其已結業的尖沙咀1881 Heritage分店，昨日（15日）被業主入稟高院追討欠租。業主指上海灘由去年9月起欠租，並在今年4月交回舖位鑰匙。業主現要求上海灘支付截至4月的租金雜費等逾886萬港元，以及因其違約引致的損失。

本案原告Flying Snow Limited為長實集團名下公司，被告則為Blue Pilot HK Limited（前名Shanghai Tang HK Holdings Limited）。原告在入稟狀表示，它在2017年11月與一間Tangs Department Stores Limited簽訂租約，將1881 Heritage第一座地下及一樓租予Tangs Department Stores，租期至2023年3月，月租由開始時的108萬港元，逐步增加至租約期滿時的128萬港元。

此外Tangs Department Stores更須支付管理費、冷氣費、宣傳費、差餉地租及廣告位租金等。至2018年，原告和Tangs Department Stores同意，由被告代替成為租客。

原告表示，被告由去年9月起，便沒有再繳交上述的租金雜費，並於今年4月3日停業及單方面終止租約，並交回舖位鑰匙。期間被告欠7個多月租金逾822萬港元，所欠雜費亦超過27萬港元，連同利息總欠款過886萬港元。