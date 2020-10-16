初戀男遭風筒烘陰莖案　女被告：日後玩性虐戀要得對方同意

計算機科學系一級榮譽畢業的高材生，聲稱與比他年長7歲的初戀女友拍拖時被迫玩性虐戀，期間被她用鉸剪插胸口、用風筒烘吹其陰莖致他起水泡脫皮等，更因愛她而去做結紮手術。涉案女子早前被裁定4項有意圖而傷人罪名成立，案件原定於今天（16日）判刑。辯方指被告知道日後在參與性虐戀時，需要得到別人同意，又引述報告指，被告並沒有心理或精神問題，對自己或其他人均無危險性。區院法官聽罷陳詞後，再把案押後至11月2日判刑。

39歲女被告麥凱晴，被控於2018年5月至8月，在跑馬地某大廈5度襲擊及傷害男子X。就其中一項襲擊致造成身體傷害罪，由於X未能指出確切的遇襲事件，故法庭早前已裁定被告技術性脫罪。

辯方今天求情時指出，被告審訊過程中一直承受着巨大壓力，而其個人照片也被上載互聯網。此外，她因本案而失去工作，令她需要賣樓套現，以應付日常生活開支及訟費。由於她被定罪，相信往後也無法從事金融或銀行業工作。

辯方續指，相比一般傷人案，本案案情相對輕微，與一般家庭暴力案件非常相似。被告所使用的犯案工具，只是鉸剪及風筒等家居常見用具，被告當時是出於憤怒，隨手取來物件傷人，形容她沒有預謀。而且事主的傷勢不算嚴重，並無對他造成永久性傷害。