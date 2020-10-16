環保署下周一推資助計劃　淘汰4萬輛柴油車

政府預留71億港元資助淘汰歐盟四期柴油商業車，以改善路邊空氣質素。環保署將於下周一（19日），推出新的特惠資助計劃，目標在2027年年底前，分階段淘汰現有約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士。

署方表示，計劃推行期內，合資格車主須先將其歐盟四期柴油商業車輛交由計劃下的登記拆車商拆毀，並於指定期限內前往運輸署取消車輛登記，再在取消車輛登記後3個月內申請特惠資助。

經考慮業界意見，署方指，計劃設計上更具彈性，例如部分原設計為歐盟五期而在首次登記被分類為歐盟四期的柴油商業車輛可獲豁除，有關車主可選擇在政府所定期限內拆車並取消車輛登記，以申請特惠資助。

另一方面，部分原設計為歐盟四期而在首次登記被分類為歐盟五期的柴油商業車輛，有關車主可選擇在2027年12月31日或之前拆車並取消車輛登記，以申請特惠資助。

特惠資助計劃申請資格、申請程序、最新登記拆車商名單等資料已上載該署網頁。合資格車主在拆毀其車輛前應了解特惠資助計劃的詳情。有關資料可參閱環保署網頁（www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/EU4dcv），查詢可致電2651 1100或電郵至EU4dcv@epd.gov.hk。