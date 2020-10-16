疫情重創航空業　本港機場9月客運量跌97.9%

新冠肺炎疫情下全球幾乎停飛數月，航空業陷入停擺。香港機場管理局今(16日)公布香港國際機場今年9月份航空交通量，數字依然大跌，9月香港機場客運量及飛機起降量分別為10萬人次及10,535架次，分別同比減少97.9%及68.5%。貨運量方面，9月錄得38.8萬公噸，同比下跌4.4%，而貨機起降量則「疫市」上升 25%，由去年同月的4815架次上升至6020架次。

由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱。9月內所有類別的客運量，即本港居民、訪港旅客及轉機／過境旅客均較去年同月大幅下降。貨運方面，雖然進口及出口貨運量分別較去年同月增加10%及4%，但因客機起降量銳減致可用機腹載貨空間短缺，導致轉口貨運量顯著下跌，月內往來東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為明顯。

香港機場於今年首9個月的客運量為860萬人次，飛機起降量錄得124,555架次，分別同比減少 84.5%及60.9%，貨運量較去年同期下跌8.4%至320萬公噸。於過去12個月，機場客運量及飛機起降量錄得2470萬人次及225,425架次，分別同比下降66.7% 及47.3%，貨運量則減少7.0%至450萬公噸。