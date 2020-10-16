男子被控襲警判無罪　官：警盡力作供仍未能證明被告踢警

一名警長於去年11月在天水圍追截懷疑觸犯禁蒙面法的人士時跌倒，之後遭多人圍踢，警方其後拘捕一名男子，他否認襲警罪，案件經審訊後，今天（16日）在屯門法院裁決。裁判官指在場警員雖然已盡力作供，但法庭仍未能肯定被告曾起腳踢中警長，故判被告無罪。

控罪指，被告郭頌濂於去年11月17日，在天水圍樂湖花園外襲擊警長唐家裕。

唐早前供稱，案發時唐欲截停一名懷疑干犯禁蒙面法的男子，該男子轉身離去，唐撲去他那兒，但落空趴在路中，唐隨即遭圍觀人士踢。唐受襲期間曾抓住一隻腳，並抓甩對方的鞋，但沒有機會看到該人的面容，最終有同僚增援，唐抬頭便看見被告，另外他事後在現場檢獲兩隻鞋。

裁判官裁決指，辯方曾將一段現場片段呈堂，顯示被告遭增援警員推開並跌倒在地時，其右腳鞋子飛脫，左腳鞋子卻完好穿在腳上，故法庭無法確認唐抓住的腳就是被告的腳。

對於有警員曾供稱在附近看到被告向唐的方向踢了兩腳，裁判官指當時有很多人圍觀，唐和被告身旁有逾10人在場，警員視線或受阻，縱然被告確曾有踢的動作，法庭也無法肯定被告是踢向及踢中唐，抑或只是嘗試離開人群時腳部才有所動作。

裁判官指案件在電光火石間發生，各警員已盡力憶述事件，可是舉證的標準必須高到達致毫無合理疑點，最終裁定被告無罪。