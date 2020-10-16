政Whats噏﹕市民冀提取強積金救命　許正宇以「劏雞論」拒絕

去年反修例風波加上新冠肺炎疫情重創本港經濟，坊間唔少聲音希望可以提取部分強積金度過難關，但財經事務及庫務局局長許正宇就用劏雞作比喻，話未養大隻雞就攞去劏，將來就乜都無，再度拒絕建議。其實隻雞養唔養得大都無人保證到，講到尾政府都係想唔做唔錯、又或想保住啲基金或保險業飯碗至真。

許正宇同議員葛珮帆(EQ)一齊拍片為本港財經拆局，EQ提到好多市民都希望可以攞番強積金供款作救命錢，但許正宇就由頭講起，叫大家諗返轉頭，話當初推出強積金嘅原意係作退休保障，仲大打比喻話成件事好似養雞咁，要養大先攞去劏，依家未養大就劏，將來就乜都無喇。

不過，EQ聽完就有啲無奈，話好多市民都覺得等唔到政府幫手，又無失業援助金，又無可能一直派錢，市民只係希望喺艱難時期可以攞番自己啲錢救命，許於是辯駁話政府推出嘅3輪防疫抗疫基金已經考慮咗市民需求喎。

財金世界成日令人感覺離地，EQ話以前財庫局畀人感覺距離都好遙遠，直情係掂都掂唔到，希望許正宇年輕啲，處事方式開放啲，要聽多啲市民意見咁話。