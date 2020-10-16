男子向示威者揮鋤頭稱曾做政協　管有攻擊性武器表證成立

去年8月6日旺角發生修例衝突期間，一名六旬漢涉嫌當街向示威者揮舞鐵鋤頭，他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今天（16日）在西九龍法院續審。控方呈堂新聞片段，顯示當日被告在記者追問下，不但聲稱「做過寧廈省政協」，更指攜帶鐵鋤頭就是要「鋤尼班影響我生活嘅人！」裁判官裁定控罪表證成立，被告不作自辯，案件押至11月3日續審。

63歲被告朱木源，報稱退休人士。據悉他有在內地從事房地產生意。朱被控於2019年8月6日，在通菜街近水渠道一帶行人路的公眾地方攜有一把鐵鋤頭。

目擊證人袁卓廷（譯音）供稱，他當晚在朋人家中突然聽到有女警用擴音器警告「白衫白褲手持鋤頭嘅男子！」於是他向窗外探望，只見一群身穿黃色反光背心、手持攝影器材的人，正包圍被告。被告於記者的追問下，稱帶了鋤頭，要「鋤尼班影響我生活嘅人！」及後被告走到車旁，抽出一把鋤頭，並在記者面前，大力揮動鋤頭擊地。袁憶述當時聽見金屬撞擊的巨響。

控方呈堂一段拍攝案發經過的新聞片段，惟辯方反對呈堂。庭上播放的片段顯示，被告向記者自稱「做過政協，寧廈省」、「我哋香港繁榮社會嚟架，我六十幾歲，我流血，佢死呀！」被告拿鋤頭擊地後，把鋤頭放回車上，然後駕車離去。最終裁判官批准片段呈堂。