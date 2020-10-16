保安局斥台方處理陳同佳案有政治操作　難以置信

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，近日未能赴台自首引起台港兩地政府爭論，保安局今(16日)指去年10月曾有台方高級官員指在此案上不得不作政治考慮，台方至今仍通緝陳同佳，卻不讓他入境台灣自首。台灣通緝陳同佳，理應千方百計，追至天涯海角亦應緝拿，如今該犯人「送上門」自首，卻受台方因政治原因、入境管制，甚至要求港府與台方進行司法互助等理由，而令陳無法回台自首，凸顯台方有政治籌謀，做法難以置信。

局方指出，陳同佳自去年10月出獄後，至今已為無罪之身並重獲自由，而陳既為合法的香港永久性居民，港府無能力壓迫和遞解他回台灣。而且，本港司法互助機制不適用於台灣，但台方多次要求港府執法，更將台港司法協助扯上關係。

保安局引述有台方官員要求本港警方於陳同佳完成洗黑錢的服刑後，繼續拘留陳以調查案件；有關行為於本港層面屬非法拘禁，與其台灣提出此建議，倒不如准許陳同佳回台自首，因案件發生地點、證人及證據都在台灣。局方又指，兩地原則上可經過警務聯繫方式聯絡，台方若准許陳入台，港府歡迎透過警務聯絡機制處理。

對於12名港人涉嫌在內地水域干犯偷越國邊境罪，保安局指，對飛行服務隊及警方等紀律部隊執法行動細節，港府一向不會討論，因擔心有居心叵測的人，能藉此刺探執法部門部署。