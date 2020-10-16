禁電子煙及垃圾徵費草案「復活」　惟是否重新審議爆爭拗

立法會內會決定重新成立禁電子煙及垃圾徵費的法案委員會。(袁志豪攝)

立法會內務委員會(內會)今午(16日)召開首次會議，討論禁電子煙及垃圾徵費草案是否重新成立法案委員會、若重組又是否由頭重新審議，但結果意見不一。內會最終決定該2法案均重新成立法案委員會，但是否由頭重新審議，則稍後交由新成立的法案委員會決定。

主席李慧琼表示，接獲運輸及房屋局局長陳帆口頭通知，考慮暫停審議《專營的士服務條例草案》及《2019年差餉(修訂)條例草案》，意味該2條法案或不會「復活」。

惟《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》及禁止電子煙嘅《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》暫未有任何通知，故現階段仍由內會決定如何處理。

議員石禮謙表示，最新出爐的本年度立法議程沒有包括該4條法案，可見政府並無意思繼續，相信1年時間無法成功處理，建議把握時間處理其他民生問題，不要浪費時間，做好行政立法關係，更直斥「死咗翻生，你估你係耶穌？」

在場多名泛民主派議員則支持繼續審議工作，議員譚文豪指，垃圾徵費召開16次會議仍未完成，直言「依家唔做，永遠唔打算做」，建議再次成立法案委員會。胡志偉認為議員有責任繼續跟進審議，除非政府撤回，亦應承接之前討論，以免浪費時間。

惟飲食界議員張宇人及邵家輝認為，如果重組法案委員會，應由頭做起，邵解釋，再成立新委員會，可能會選出新主席或有新委員加入，重新開始以避免程序混亂。但亦有不少建制派議員認為應承接之前法案委員會的討論，包括上年度垃圾徵費法案委員會主席馬逢國亦認為不要浪費過往工作，應聚焦未審議的內容。