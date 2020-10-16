10.26起由法國及俄羅斯抵港　需持無染疫證明

港府今日（16日）宣布將法國及俄羅斯列入高風險地區，由10月26日起，從法國及俄羅斯抵港需持72小時無染疫證明，以及已訂住酒店的確認書，直至另行通知。

食物及衞生局發言人表示，全球疫情目前越趨嚴峻，新增個案數字由3月底至5月中的每日7萬至10萬宗，6月底上升至每日約16萬至18萬宗，到7月底上升至每日22萬至29萬宗，至9月中進一步上升至每日24萬至32萬宗新高，至今一直維持高企。鑑於全球疫情嚴峻，香港的入境防控措施不能鬆懈。

政府早前訂立《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），就從極高風險地區到港人士實施檢測及檢疫條件，以減低他們為香港帶來的衞生風險。有關措施適用於11個指明地區（即孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國），並因應規例實施以來的實際情況調節相關條件。

考慮到最新的公共衞生風險評估，以及疫情的變化和發展，食物及衞生局局長會刊憲維持已實施的條件，並將法國及俄羅斯加入指明地區，生效日期為10月26日，並維持有效直至另行通知。