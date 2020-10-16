男童認藏武入更生中心留案底　官歸咎父母未能監管

13歲男童聲言為博朋輩認同而參與示威，期間被截查搜出士巴拿和雷射筆，他早前承認管有攻擊性武器等罪，雖然報告建議法庭向男童頒保護令由他父母繼續照顧，但裁判官彭亮廷今日(16日)判刑時批評父母未能有效監管男童，令他犯下本案，重申法庭除了要平衡被告的福祉外，亦不能忽視維護社會安寧等因素，最終決定判男童入更生中心服刑，並要留案底。

感化官及青少年罪犯評估專案小組的報告，均建議法庭頒下2年保護令，令被告重回正軌。不過彭官對有關建議不敢苟同，更援引新近上訴庭就一宗汽油彈案頒下的量刑原則，重申法庭對青少年罪犯量刑時，不能只側重被告的更生，還需兼顧阻嚇性、維護公眾安寧及社會秩序等因素。

彭官指出，保護令只適用於干犯輕微刑事案的青少年罪犯，對於將被告繼續交由其父母照顧，他更持懷疑態度，明言被告一年遲到16次缺課19天，被班主任形容為懶惰、不用功讀書，又易與他人起衝突，若其父母的監管有效，便不會出現如此情況，更不會犯下本案。

彭官不接納被告角色被動，若他當時向意見不合者或警察使用案中工具，有可能令對方造成嚴重的傷害。

被告聞判後即抱着母親嚎哭，母親只能捉住他的雙手安慰，最後目送他步入羈留室服刑。