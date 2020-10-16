沙田水泉澳山澗變華清池　大嬸化身楊貴妃浸浴懶理路人

相傳楊貴妃會於西安華清池沐浴，相似情況疑在沙田水泉澳上演。近日網上流傳一段影片，顯示一名赤裸體胖的大嬸在山澗浸浴，期間至少2人經過，甚至有人企定定望實，大嬸亦一於懶理繼續沐浴。有指涉事地點為水泉澳邨後山，有網民批評行為污染食水，報警處理。

從該段長約47秒的片段可見，一名全身赤裸、身形肥胖的大嬸蹲在山澗的儲水池邊洗擦毛巾，而水池邊擺放了疑似洗衣粉、沖涼液及一堆物件，她其後徐徐落水，動作表現笨拙，期間兩度望向鏡頭，惟未有當一回事，繼續享樂。一名中年大叔一直企旁「觀賞」，亦不時有人疑到場提取山水，大嬸懶理之餘亦不時用手將水撥向上身，恍如置身於無人之境。

該片段又傳來一把女人的聲音批評涉事大嬸：「睇吓呢個女人，都唔知係咪香港人嚟，喺度剝晒衫褲沖涼，啲人行過又唔理喎，點可以咁樣㗎，簡直係污染香港啦！」未知涉事大嬸是否聽到有關言論，期間再度望向鏡頭。有關片段在社交網站瘋傳，不少網民對事件一笑置之，亦有網民批評大嬸行為有違公德之餘，亦污染食水，應報警處理。

根據《刑事罪行條例》第200章第148條「公眾地方的猥褻行為」規定，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分即屬犯罪，最高可處罰款1,000港元及監禁6個月。