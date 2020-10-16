金鐘牌照處恢復申請即爆人滿之患　市民憂增播疫風險

新冠肺炎疫情下，政府時常提醒市民要與他人保持社交距離，減低病毒傳播機會。但有市民指，運輸署位於金鐘的香港牌照事務處今日(16日)上午人滿為患，市民排隊輪候辦理業務時過於擠迫，擔心會造成播疫風險。東網正向運輸署查詢事件。

有市民向東網爆料，指今早10時半到位於金鐘統一中心的運輸署香港牌照事務處，辦理續領行車證時，發現現場有多達數百人排隊等候。辦事處雖然有在地面以黃色膠紙分隔開排隊人士前後之間的距離，但現場人數眾多，人龍大打蛇餅，變相即使排隊人士前後能保持距離，但左右邊亦有人龍靠近。該名市民指，辦事處職員當時未有限制進入辦事處的人數，反而叫排隊的人「企埋啲」，他擔心會造成播疫風險，認為運輸署在安排市民排隊時應該行與行之間亦要留有足夠距離作分隔，以策安全。

根據運輸署早前公布，由9月15日起運輸署轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組將全面恢復即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。該署會每日提供5000個預約名額，供市民預約辦理續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶、保留、轉移或改配車輛登記號碼或申領國際駕駛許可證。

市民進入辦事處時，須接受體溫檢測，體溫高於攝氏37.5度或拒絕接受體溫檢測者將被拒入內；各辦事處亦會要求進入辦事處的市民佩戴口罩，並先用酒精搓手液清潔雙手，以及在辦事處內全程佩戴口罩而為減低病毒傳播風險，各辦事處亦會加強人流控制。