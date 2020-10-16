DR美容針案一死兩傷殘　女西醫麥允齡否認誤殺

DR醫學美容集團為女顧客進行名為CIK的療程，抽取客人血液經培植後再注射回客人體內，3名接受療程的女顧客其後出現敗血性休克，結果一死兩傷殘。警方事後拘捕DR集團的老闆及職員等，而負責為客人施針的女醫生亦被控一項誤殺罪，她否認控罪，案件今（16日）於高院開審。

控罪指註冊女西醫麥允齡（38歲），於2012年10月10日，與DR老闆周向榮及實驗室助理陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死死者陳宛琳（46歲）。控罪指被告身為正式註冊醫生，代表DR集團向死者施用一項名為CIK療程的產品時，沒有採取合理謹慎的安全措施。

控方開案陳詞指，死者是一名健康的婦人，案發時支付了5萬9千多港元，到DR集團接受聲稱可增強免疫力的細胞因子誘導殺手細胞療程（簡稱CIK療程）後死亡。

該療程需抽取死者的血液，經培植後再注回她體內，惟死者於2017年10月3日接受被告注射後感到不適，之後受到膿腫分枝桿菌感染出現敗血性休克，最終於10月10日因致多個器官衰竭死亡。

控方指，另外兩名女子黃鳳群及王靜波，均於同日接受相同療程，同樣出現不適需入院治療。她們雖然最終康復，但身體受到不同程度損害，其中一人更要截肢。

控方又指，被告不單沒有在醫院進行療程，亦沒確保相關血製品是由合資格人士和實驗所配製及製造、並已通過細菌測試。專家證人袁國勇事後證實，相關的血製品確受到污染。另外，控方還指控被告沒有告知死者有關CIK療程的風險。