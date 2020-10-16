僱主經營困難資金難調動　破欠基金申請料12月到高峰期

疫情打擊經濟，不少店舖倒閉，員工被遣散。根據勞工處數字，本港破產欠薪保障基金今年7月申請個案283宗，申索金額達2811萬港元。工會估計，經營中港生意的僱主因封關等原因調動資金困難而破產。有破欠基金委員會委員指，近月申請數字有輕微上升趨勢，並預計今年12月才是申請高峰期，直言情況令人擔憂。

破欠基金委員會委員林振昇指，倘店舖結業後無力支付欠薪，工友須先到勞工處進行調解，再至勞資審裁處排期，需時至少3個月才能申請破欠基金墊支款項，以致破欠基金申請個案數字所反映的情況滯後，現時數字或僅反映今年初的情況。

政府推出兩期保就業計劃為僱主提供工資補貼，林形容或能為僱主「頂一頂」，令現時破欠基金申領情況尚未差至2003年沙士及2008年金融海嘯時的情況。但他預料，待第二期保就業計劃於11月完結後，經濟大環境轉差影響下，破欠基金申請個案數字會於12月達致高峰。

職工盟主席吳敏兒表示，現時工會收到申訴個案涉及無薪假或減薪居多，較少與被解僱及遣散費有關。她估計，疫情下很多公司倒閉破產，或因他們因中港封關而失去國內生意，一時難以調動資金有關。目前不能確定破欠申請有上趨勢，因現時仍有保就業計劃，僱主由申請破產，以致僱員申領破欠基金需時，她認為到12月才「見真章」。