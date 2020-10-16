環團WWF涉違規挖掘施工　破壞米埔自然保育區

環保團體涉嫌非法挖地，雀鳥天堂米埔慘被破壞！世界自然基金會香港分會（WWF）於米埔自然保育區範圍內被指未有向城市規劃委員會申請，非法由行車路挖路，延伸至魚塘塘壆。該會回覆東網指，有關工程是該會與水務署合作，並獲地政總署准許挖掘，但因獲悉公眾及本地環團的相關查詢後，已暫停工程，並與承辦商及有關部門釐清有關事項。

長春社公共事務經理吳希文表示，9月初收到有人在米埔濕地非法挖掘土地的投訴，過去1個月斷斷續續到上述地點視察。從工地上的挖掘許可証發現，該挖掘工程由WWF負責，挖掘許可証地政總署發出，工程自今年5月已進行，計劃於米埔濕地鋪設的一條消防喉管。據城規條例，若需要在自然保育區進行挖掘工程，應需事先向城市規劃委員會申請。不過，根據城規會網站顯示，今年1月至今未有人曾提出圖則修訂。

長春社曾就事件在9月初向環境保護署、規劃署投訴，9月中再向地政總署查詢有關工程是否取得許可。其後得到規劃署回覆，有關工程並沒有作出申請，但地政總署卻依舊批出挖掘許可証，而地政總署在長春社查詢後，亦表示已暫停允許挖掘安排。他批評，政府部門無協調，包庇違法工程進行，破壞自然保育區，痛斥政府部門之間卸責離譜。

世界自然基金會香港分會回覆東網查詢表示，由於担竿洲路的消防栓不符合現時標準，水務署與該會合作進行升級工程，工程由政府統籌下，該會施工和負責開支，完工後由政府驗收。該會又指，地政總署今年5月已發出挖掘准許證，同意使用經水務署批准的設計。現時該工程已暫停，待承辦商及有關部門釐清有關事項。