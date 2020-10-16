官質疑打鬥事件案情　男被告仍認罪　女被告押後答辯

今年2月21日銅鑼灣反政府集會中，被建制派稱為「正義姐」的教師藍雪寶等人突持五星旗到場向聚集人群揮舞，最終演變成打鬥，兩名涉案男女原本於上周五(9日）認罪，但主任裁判官認為控方的供的案情包括藍被襲一事，與控罪無關，押後至今天（16日）。案件今天在東區法院再訊，控方指律政司堅持要有該部分案情，男被告仍然決定認罪，他獲准保釋至11月6日等候感化及社會服務令報告才判刑。

男被告黃卓熙（20歲）承認在公眾地方打鬥罪。女被告李秋芝（42歲）今天改為要求押後須答辯，申請將案件押後至11月27日，讓她與律師商討，獲法庭批准。

控方案情指，案發當日下午，現場有反政府公眾集會，黃等人在叫口號及展示標語，期間包括藍雪寶（55歲）及李秋芝在內等人帶著揚聲器及大小不同的五星旗出現，示威群眾原本已散開，但藍不停用電話拍攝，李則向人群揮動手上五星旗及跳舞，雙方終發生衝突。黃被人掌摑後，用膝撞藍及箍跌藍。便衣警之後到場。

警方根據黃的八達通及現場閉路電視記錄，於今年3月11日在其住所附近拘捕他。警誡下他表示，因被掌摑才反擊，屬一時衝動，警方並在其住所找到當天所穿衣物。

辯方求情指，黃事發時只有20歲，他從小與媽相依為命，現任職侍應，是家中經濟支柱，辯方呈上3封求情信，分別由其僱主、母親及老師撰寫，指黃非暴力之人，是可信員工，關心他人，亦有做義工。

辯方並指被告被捕後同警方合作，加上認罪初犯，犯案時無預謀也無武器，而藍的傷勢不是由他造成，他也對參與打鬥感後悔，連累女友也被打，希望可判社服令或罰款。