東方日報A1：政府廢柴　丁屋問題懶拆解　鄉郊湊數毀生態

西貢大環村事件揭示丁屋問題無王管。丁屋問題是港英遺留下來的炸彈，港府多年來懶理，事到如今，為滿足新界原居民需求，專為他們興建丁屋而設的鄉村式發展地帶，總面積逾三千三百公頃，遠多於港府所指，缺地逾千公頃。議員及關注團體炮轟政府無能，批評此舉予人官商勾結及私相授受之感，猶如明益新界原居民，「政府有地又唔好好運用！」

土地供應專責小組指出，本港缺地逾一千二百公頃，因而提出多個覓地選項，包括明日大嶼計劃，預算造價已達六千二百多億元。然而，當政府不斷鼓吹以天價填海造地之際，佔地甚廣的新界鄉村式發展地帶卻不入當局考慮之列。

鄉村式發展地帶內的土地主要供原居村民興建丁屋之用。現時，全港法定規劃圖則上約有七百個地帶劃為鄉村式發展，主要覆蓋六百四十二條認可鄉村。此等地帶總面積更在過去十年間有增無減，由二○一○年約三千二百六十公頃，擴大至去年近三千三百八十公頃。約六成的鄉村式發展土地由私人擁有，另約四成則屬官地。

政府早年為了顧及未擁有土地的原居民住屋需要，於一九八一年推出鄉村擴展區計劃，在官地及收回的私人土地上平整合適用地，讓村民可以私人協約方式批租這些官地建屋。雖然此計劃自九九年被凍結，但多年來政府發展了三十六個鄉村擴展區，提供約二千幅丁屋用地，當中批出了近一千八百宗丁屋批約；變成有些土地本來不能建丁屋，之後又准建。

其實多年來社會上對於釋出鄉村式發展地帶，以作其他用途的建議不絕於耳，但政府曾推說，若削減此等地帶的數目或面積，將引發需要相若數量的土地搬遷或安置鄉村的問題。議員郭家麒指出，本港並非無地可用，而是政府眼見有地亦無好好運用。

郭批評政府與鄉村鄉紳多存利益轇轕，小市民利益往往被犧牲。公屋平均輪候時間長達五點五年，輪候冊宗數飆升至近廿六萬宗，他指政府麻木不仁，無視輪候市民苦等，仍以珍貴土地資源留作丁屋發展。議員譚文豪亦稱，明白丁屋問題涉及原居民傳統權益，但不少鄉村式發展地帶位於官地內；政府不應將大量公家地留予原居民建屋，因容易予人偏幫原居民之感。

長春社公共事務經理吳希文質疑政府處事雙重標準，對於同樣改劃需時的鄉村式發展地帶及綠化地帶，態度截然不同，批評當局一邊推搪改劃前者耗時漫長，一邊卻指後者須積極發展。他認為，政府對於各種用地都應該檢討政策，有必要全面檢視鄉村式發展地帶的發展可行性。

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