大環村私鑿官地　地署歎慢板　圍網僅八成

大環村丁屋群外疑有人違法鑿官地開路，事件揭發至今逾兩周，地政總署上周派人加建圍網，惟工程進度斷斷續續，至今僅完成約八成範圍。記者昨早再到場視察，政府人員和工人都無影，僅得一名保安駐守，地政總署被指態度懶懶閒、歎慢板，未有認真處理問題。

地政總署為保護行人路旁的政府土地，在被非法開路的官地上豎立圍網「補鑊」，範圍由山頭向下延伸，築近涉事路段盡頭的丁屋群，惟現場所見，原定本周完工的圍網工程，至今只完成了約八成。

涉事的十二塊丁屋地均在一九七七年由政府以私人協約方式批出，相隔廿一年後，至九八年十二間丁屋才落成。相關丁屋群整齊排列，外表、裝修和規劃都相當一致，而且幾乎是同一時間獲地政總署批出俗稱「滿意紙」的合約完成證明書。有公司在二○○五年購入其中七間丁屋，及後有原居民就業權問題與該公司對簿公堂，至今仍未有裁決。

而新界有大量自然保育區及綠化地帶，然而政府管理不善，導致私鑿官地等事件屢見不鮮，部分官地遭人「鑽空子」加以利用，偷偷發展，如大環村事件，相信只是冰山一角。