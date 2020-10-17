HotCha成員Winkie胞弟墮樓亡：「家姐永遠最愛你」

昨日(16日)早上11時53分，一名姓黎(28歲)男子在灣仔駱克道354號國樑樓高處墮下，倒臥二樓平台重創昏迷，救護員趕至證實他當場死亡。警方封鎖現場調查，現場並無檢獲遺書，相信事主從天台墮樓，死因有待驗屍後確定。

據了解，死者是於2014年拆夥的女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）之28歲胞弟黎嘉駿（Harry），根據黎嘉駿的fb簡單介紹，他畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前是藝術團體「想出軌劇場」創辦人、藝術總監及演員、香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，於舞台劇界發展多年。亦是自由身演員、導演。在新冠肺炎疫情陰霾下，藝術工作者的收入影響甚大。消息稱黎生前備受事業及感情問題困擾。

於明日（18日）33歲生日的黎美言，在生日前2天痛失至親，她傷心欲絕地在fb撰文、上載多張胞弟的照片悼念，並忍痛表示：「在家姐心目中永遠支持你的決定‥‥‥」並在文末稱：「家姐永遠永遠永遠最愛你」！

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