探射燈：迴旋處淪堆填區　各部門責任互推

多區馬路迴旋處放滿建築廢物及環保斗，但在政府部門互「推莊」下，問題多年未改善。

多區馬路迴旋處放滿建築廢物及環保斗，將軍澳有迴旋處及附近路旁，廢料逼爆散落四周；荔枝角有迴旋處附近路段堆放垃圾斗，惹來大量蒼蠅環繞；大角咀兩個迴旋處附近均擺放環保斗，隨時釀車禍。部門互「推莊」下，問題多年未改善。

將軍澳寶琳里迴旋處內及附近路面，擺滿近10個滿載廢料的環保斗，垃圾遍地。現場有泥頭車違泊，不論迴旋處及路旁近山坡位置，均堆滿建築廢料，部分更逼爆圍欄。將軍澳工業邨駿光街亦堆起廢棄車胎山，旁邊一袋袋垃圾，又有廢料霸佔車位。

荔枝角連翔道與美青路交界的迴旋處亦成廢料黑點，鄰近公路旁堆滿卡板及麻包袋，有垃圾車斗擱在路旁，霸佔兩邊行車線，一堆廢料夾雜家居垃圾，發出陣陣惡臭，加上有司機隨處小便，環境惡劣。

大角咀連翔道與海輝道之間的迴旋處，月初有5個環保斗環繞着迴旋處擺放，有環保斗放置在迴旋處出口附近，遮蔽司機部分視線，恐釀成車禍。該迴旋處平日車流甚多，估計有人趁假期「偷雞」擺斗。

同區海帆道迴旋處有人擺放2個高身環保斗在迴旋處前，車輛駛經要扭軚避開，嚴重阻礙司機視線；迴旋處中間位置則擺放10多個發泡膠箱及6個車胎。東網記者直擊，鄰近的欽明路有人棄置建築廢料。

非法棄置建築廢料是環保署重點執法工作，但往往按棄置地點的職權管轄範圍及廢物類別，再轉介至相關政府部門清理；環保斗監管同樣涉及多個部門，政府於2014年成立跨部門聯合工作小組採取執管行動。

香港泥頭車司機協會總幹事陳三才坦言，閒置環保斗多年來執法力度有限，環保署正推行自願性為環保斗安裝GPS（全球定位系統）及提供二維碼，目前已有10多個環保斗試行，若試驗有效可追蹤環保斗及有效管理。

立法會議員劉國勳認為，在路邊傾倒建築廢料及垃圾情況持續多年，政府相關部分必須加強協調及執法，也要盡快落實垃圾徵費互相配合，才能真正根治亂象。

環保署發言人承認，由去年9月至今年8月，上述地點接獲4宗投訴個案，巡查後有2宗涉及非法棄置建築廢物及路旁環保斗擺放，分別轉交路政署及警方跟進清理工作。

路政署發言人表示，如發現或接獲公共道路上有棄置拆建物料，會安排承建商清理，並按需要通知相關部門。

地政總署發言人指，由2017年至今年6月共收到逾3300宗涉及路旁環保斗的投訴，署方實地視察後通知擁有人移走，否則會安排承辦商移走。警方由2018年至今年7月亦接獲逾3000宗相關投訴，移走的環保斗有1268個，惟檢控數字卻只有11宗。