Dr.東：周邊動脈血管栓塞無病徵　預防可減截肢風險

隨着都市病愈來愈常見，加上吸煙或不良生活習慣等，年長患者出現血管阻塞的情況不斷攀升，其中周邊動脈血管栓塞可以無病徵，但嚴重可引致截肢，不可忽視！周邊動脈血管栓塞指主動脈以外的血管，有粥樣班塊於內壁形成，導致血管收窄及閉塞，無法供應足夠血液向下肢。現時社區有向高危群組進行上下肢血壓比指數(ABI)篩查，評估血管阻塞程度，及早找出病患，惟指數有機會受其他因素影響，或需作更詳細檢查。

外科顧問醫生楊應歡指出，周邊動脈血管栓塞並非罕見，男女患者比例相若，關於發病率，本港暫未有大型普及調查，近期發表的研究指出，約250名病人中70歲以上的患者大概有近兩成。楊續稱，一般而言，病徵可分為4個程度，第1級為無症狀，患者並無任何病徵；第2級最常見，患者出現間歇性跛行，步行一段距離後腳部開始痛楚，休息時痛楚會減輕；第3級則在靜止時亦感痛楚；而嚴重患者，傷口會出現潰瘍，甚到組織壞死，若病情惡化，需截肢的機會率很高。

至於治療方式，楊說普遍患者要改善生活方式，包括戒煙，並做好足部保養，因下肢血液不足，傷口難以愈合，容易引起細菌感染。此外，患者需控制好血壓等風險因素，間歇性跛行患者則需服用血管舒張藥，以延長步行距離，楊亦鼓勵患者要多做運動。

隨着醫學進步，重症者可透過微創或傳統搭橋手術，重新擴張血管以改善供血情況，讓傷口有愈合機會，楊又指，曾有一名84歲男病人，因下肢血管閉塞導致腳部有兩處潰瘍，行路出現困難，狀況持續1年，透過微創手術，病人3個月後可利用拐杖重新步行。他提醒，患者接受手術後仍需改善生活習慣及長期服藥。最新有研究發現，病人手術後服用新一代薄血藥及阿士匹靈可以減低術後復發的風險，延長血管耐用性。