心衰竭早產嬰小秋彥離世　父母形容生活「如常」是最好的結果

因心臟衰竭而緊急剖腹出生的29周早產女嬰小秋彥，已經離世。

因心臟衰竭而緊急剖腹出生的29周早產女嬰小秋彥，經歷多次手術後情況未有太大改善，腎衰竭情況惡化，已維持在無法排尿的狀態一段時間，更出現肺出血，醫生明言「愈拖落去，彥彥愈承受不必要的痛苦」，希望其父母作出抉擇。其父母今早(17日)透過Facebook專頁「想歸家的小秋彥」透露，小秋彥已經離世。

貼文表示：「抱歉我們先安頓了自己，現在才通知大家彥彥的離開。事情結束後，我們才發覺波瀾的心能定下來，生活能夠回復『如常』，就是最好的結果，謝謝大家合力的祝福，讓宇宙答應了我們家的祈請。」

貼文又感謝市民的祝福，讓他們不在孤單、悲苦或遺憾困惑中和摯愛說再見，面對着如此痛心的事情，他們反而有加持、力量和勇氣，內心平安地去經歷和迎接新的將來，這同樣是份奇迹，「說不盡的感恩，秋彥一家謝謝你們一直以來的祝福」。

早產的小秋彥出生時僅重1公斤多，出生後在瑪麗醫院深切治療部急救及接受手術。在治療期間，小秋彥插喉時不但肺流血水，連喉嚨也湧出血水。醫護不停轉用呼吸機及拍肺，讓小秋彥塌了的肺部重新脹大。此外，她的血色素、血小板不足，出生短短數周已經多次換血。