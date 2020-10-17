4間臨時檢測中心已檢驗1.1萬樣本　暫未發現確診個案

政府針對近期出現社區爆發群組的地點，在上周六(10日)先後於灣仔、葵青、九龍城及油尖旺區，設立4間臨時檢測中心。食物及衞生局局長陳肇始今早(17日)在電台節目表示，臨時檢測中心反應不錯，市民接受性高，目前已為1.4萬人採樣，並已完成檢驗1.1萬個樣本，全部結果呈陰性，至於流動檢測車在今個周末將針對酒吧區，會去到堅尼地城等地區派發樣本樽，形容能更具針對性和方便市民。

她又表示，由於有病徵的人士可找出來的機會相對較高，政府正研究針對輕微病徵者強制檢測的法律框架，呼籲市民有病徵必須盡快求醫和檢測，並已向私家醫生發信呼籲配合。陳指出，3月至今私家醫生已向政府提交約11萬個樣本，其中920多個樣本是陽性。

有專家認為政府欠缺誘因鼓勵私家醫生為市民做病毒測試，被問到會否為私家醫生提供行政費作誘因，陳指，最重要是了解私家醫生在實行相關措施的困難，是因程序複雜麻煩、市民不願去做，還是有確診者出現在診所內令他們憂慮等，再考慮如何增加誘因。另有專家建議為患者居住的大廈住戶，實行強制檢測，陳指局方研究法律框架時，會從多方面及風險為本作考慮。

至於健康碼方面，陳稱明白市民希望可恢復跨境人流，但要視乎內地政府的商討進度，政府現時正努力創造條件，令對方了解香港疫情穩定，惟需要市民及業界合作。

她提及早前和酒吧業界等開會，要求安排所有員工做檢測，空氣流轉要做得更好，減少現金交易和記錄客人資料等，當局亦會加強巡邏及執法，確保指定處所符合每枱人數的要求。陳又指，食環署已向酒吧發信，並於昨日(16日)開發了一個平台，要求食肆自行申報換氣次數，並透露未來可能會將業界的硬件是否符合防疫要求，加入成為發牌條件。