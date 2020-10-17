公屋供應嚴峻　陳帆： 5年後每年供應約3.5萬個單位

本港公屋供應大落後，輪候市民等到頸長。運輸及房屋局局長陳帆今(17日)指公屋平均住戶人數持續下降，為政府帶來挑戰，只因興建公屋所需資源相對固定，但當平均住戶人數下降意味即使投入同樣資源，入住公屋的人數亦較以往少。若要維持或調高入住公屋人數，當局須興建更多公屋單位。陳帆推說本港正受土地不足所限，令公屋單位供不應求更嚴峻。按照推算，由2025/26年度起，本港平均每年約有3.5萬個公營房屋單位。

陳帆發表網誌，指隨着本港社會人口老化和「少子化」影響，公屋平均住戶人數下降已成趨勢。根據「房屋統計數字 2020」的資料，公屋單位的平均住戶人數在過去十多年間一直下降，如2006年公屋的平均住戶人數是3人，直至去年已跌至2.7人。而過去5個財政年度（即由2015/16至2019/20）共約6.7萬個公屋單位落成，但公屋居民人數卻只由約213萬人上升至約219萬人。由於平均住戶人數下跌，公屋的人均居住面積亦由2007年3月底的12.2平方米上升至今年3月底的13.4平方米。

事實上，公屋供應近年均未達到《長遠房屋策略》目標，以去年長策數據為例，在2020/21年度起10年期內，運房局預料只可建27.2萬個公營房屋單位，較當時30.1萬個單位的公營房屋供應目標仍欠2.9萬個單位。陳帆承認公屋供應現時「尚未到位」，根據今年6月的預測，房委會和房協於2020/21至2024/25年度的5年期內，公營房屋總建屋量合共約為101,300個單位，當中包括約70,500個公屋/綠表置居計劃單位和約30,800個其他資助出售單位。

至於2025/26年度及之後預期落成的公營房屋項目，大部分仍處於初期規劃及設計階段，受多項因素影響，發展項目可能有所變動，因此難以在現階段列出詳細資料和時間表。