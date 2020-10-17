食肆可自願申報換氣量　業界批食環署擾民

食肆若每小時能達6次換氣可參與自願申報計劃。

為減低新冠肺炎病毒在餐飲處所傳播的風險，食物環境衞生署昨(16日)推出持牌餐飲處所換氣量自願申報計劃，並設立網上平台，讓餐飲處所自願申報其處所換氣量，以便市民識別達標食肆，即每小時最少能換氣6次或在座位間添置空氣淨化設備。不過，業界坦言不考慮申報，因食肆需達到食環署對鮮風及抽氣系統要求才可獲發牌，批評政府做法多餘並擾民。

食環署指為達致更佳防疫效果，專家顧問建議餐飲處所應加強空氣流通至每小時最少能換氣6次，若尚未達致建議水平，可在座位間設置符合相關規格的空氣淨化設備作為替代方案。 食環署設立網上平台，讓持牌餐飲處所申報其處所通風系統每小時的換氣量及已安裝空氣淨化設備的資料。

持有食環署簽發的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂牌照的持牌人，可由即日起至12月31日透過網上平台自願申報資料，並須同時提交註冊專門承建商發出的證明書，資料經確認後會顯示於食環署網頁的持牌處所名單。

有關計劃只屬自願申報性質，非硬性規定，食環署呼籲餐飲處所負責人積極參與自願申報計劃，並按需要加強處所內空氣流通以達致更佳防疫效果，保障員工、顧客及市民大眾的安全。有關計劃的詳情可瀏覽食環署網頁。

不過，中小企食店聯盟召集人林瑞華批評，所有持牌食肆必須達到食環署對鮮風及抽氣系統要求，才可獲發牌，毋須額外加裝換氣系統，不明白政府所謂的「達標」爲何，反問是否全港食肆都需要再申報多一次？

他坦言，若政府要求加裝空氣淨化系統，食肆則無法負擔，其食店暫時不會申報相關計劃，又批評政府做法多餘又擾民，完全無視業界的實際需要，卻一直做錯誤的抗疫措施，質疑該計劃的最終成效。

尖沙咀酒吧Sonder老闆陳先生亦指出，所有持牌餐飲處所本身已有一套政府認證的鮮風系統，有部分餐飲處所的系統每小時換氣能力甚至比專家建議的6次還要高，不明白政府設立申報平台的意義，除非申報後經營條件能獲得放寬，否則預料該申報計劃的反應不會熱烈。