公立醫院兩宗黃斑激光治療事故 一搞錯左右眼 一誤用較高能量

醫院管理局今日(17日)公布2宗涉及激光眼科程序事故，2名病人於本月12日分別在大埔那打素醫院，及東區醫院接受黃斑激光治療，其中1人治療時，儀器發出的激光能量較擬用能量高，術後病人出現黃斑水腫增多及視力下降，而另一人原治療左眼，但醫生錯誤向病人右眼注入激光。

眼科統籌委員會於今日向所有公立醫院眼科部門發出提示，重申嚴格遵守介入性程序安全政策的重要性，包括核實有關激光程序的能量要求及病人資料，並會監察醫院執行改善建議的情況，避免再次發生同類事件。至於2間醫院會分別成立根源分析委員會調查事件及作出改善建議，並須在8個星期內向醫管局總辦事處提交報告。

其中1宗涉及雅麗氏何妙齡那打素醫院一名病人，於本周一在專科門診接受黃斑激光治療程序。個案醫生在程序進行期間，注意到激光儀器發出的激光能量較原定擬用的能量為高，隨即發現微脈沖激光設定出現偏差。醫生即重新調校手術儀器至合適水平，並繼續完成餘下的程序。

該醫生其後向主管報告事件，並安排病人於本周三(14日)返回醫院檢查，初步發現病人出現黃斑水腫增多及輕微視力下降情況， 醫生已向病人解釋及作出跟進治療和安排進一步檢查。

另1宗則涉及東區尤德夫人那打素醫院一名病人，同樣於本周一在專科門診接受左眼黃斑激光治療程序。個案中，兩名護士於治療前在病人左眼眼角旁畫上記號，經確認後，根據醫生早前的安排為病人左眼滴入治療前藥物。

病人隨後進入激光治療室，核對身份後與醫生對坐。眼科服務助理為病人左眼滴入麻醉藥水後，根據醫生指示在治療進行期間將房內燈光調暗。醫生開始程序後向病人右眼注入數發激光，病人當時未有表示不適，醫生其後在發現錯誤後隨即停止有關程序，並重新調整儀器至正確位置，完成左眼治療。醫護人員已安排病人於昨日(16日)覆診及解釋事件。部門將繼續密切監察病人情況，初步未有發現病人出現任何明顯不良症狀。