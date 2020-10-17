扑車窗盜竊再用贓物勒索　涉11宗案40歲無業漢落網

男子涉11宗車內盜竊案被捕！將軍澳警區於上月8日至本月15日期間，在調景嶺一帶發生逾10宗、涉及10部車輛的車內盜竊案，賊人犯案時間於深宵、甚至8號風球期間，利用硬物扑爛停泊於非法泊車地點的路邊車輛玻璃，然後大肆搜掠及偷走車內財物，該些案件合共損失約3.1萬港元財物，維修車輛費用約5.8萬港元。警方經翻看附近閉路電視錄影後，成功鎖定一名目標男子。

該警區行動支援小隊督察劉業宏表示，前晚(15日)警員在調景嶺一帶埋伏，期間見到目標男子在寶順路以相同手法犯案，隨即現身將該名報稱無業的姓李(40歲)男子拘捕，在其身上檢獲一張剛盜竊得來、不屬於他的八達通卡。其後，警方押解疑犯返住所搜查，檢獲包括銀包、證件及八達通卡等贓物，以及其犯案時穿着的衣物。經初步調查，相信疑犯與區內另外10宗車內盜竊案有關，他亦曾利用贓物勒索被盜取財物的受害人，疑犯將被落案控告盜竊罪名，案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進。

劉業宏又指，警方能偵破案件，有賴熱心市民提供線索，讓警方跟進，並拘捕疑犯，他提醒車主不要將車輛停泊於非法泊車地點，及不要將貴重財物留在車內，相信疑犯單獨犯案，沒有同黨。