冬季流感疫苗需求大增　醫生投訴藥廠僅供應7成貨量

冬季流感臨近，惟新冠肺炎疫情仍持續，本港將面臨雙疫夾擊。有指近日到私家診所打流感疫苗的市民較往年增加，擔心出現供應緊張。食物及衞生局今日(17日)回應指，本年度「疫苗資助計劃」已於本月8日開始，暫未發現流感疫苗出現短缺，會密切監察情況，呼籲私家診所若存貨不足或發現需求增加，應盡快向藥廠訂購。但有醫生指出，藥廠僅提供訂購的7成貨量，對未來疫苗供應不樂觀。

醫學會副會長鄭志文表示，流感疫苗需求大增，其診所數天前已短缺，未能接受流感疫苗預約。他透露，已按需求較往年訂購多20%疫苗，惟最終仍只獲部分藥廠供應7成的訂購量，疫苗數量比往年更少，認為政府有責任了解供應和分配疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超亦指，一般私家診所並無預計需求大增，故出現流感疫苗短缺。他認為政府應向藥廠了解情況，又指太多人聚集在診所會增加感染風險，呼籲市民不要一窩蜂接種。他引用南半球數據指，當地冬季流感病例較往年大減，認為政府若有效控制新冠肺炎疫情，亦能抑壓季節性流感。