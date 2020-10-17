房委會擬於東涌3區共建8100個單位　議員批政府公屋發展態度怠慢

本港公屋供應緊張，房屋委員會擬於東涌西一帶興建公營房屋，料可提供8100個單位，容納約2.5萬人。土木工程拓展署將先進行土地平整及基礎設施工程，料可於2023年至2024年將用地交予房委會發展，並預計項目於2027年至2028年分階段落成。離島區區議員徐生雄認為，項目花近10年才建不足1萬個單位，顯示港府在公屋發展的態度怠慢，難以短期內解決市民住屋需要，「遠水不能救近火」。

房委會打算於東涌第23區一期、第42區及第46區發展公營房屋項目。當中以鄰近逸東邨的第42區項目地盤面積最大，佔地約4公頃，房委會擬建5座約41層高住宅大樓，提供6100個單位，可住1.88萬人。屆時該項目會有多項社福設施，包括綜合青少年服務中心、長者鄰舍中心及幼兒中心等。

徐生雄表示，現時公屋輪侯有逾15萬宗申請，而項目提供的公屋單位量少，遠遠不足以縮短輪侯人數。他又直斥，港府不積極解決問題，新界有不少農地及棕地可收回，並於短期內建屋，惟政府不考慮。

此外，徐又憂慮東涌交通配套不足，擬建的東涌延線最快於2029年才能建成，區內人口增加，勢加劇交通負荷。他指，居民現時出入市區主要靠一條公路，東涌延線最快於公屋項目建成後近2年才開通。他促政府按發展後的人口標準，盡快解決區內交通問題。