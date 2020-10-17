劏房戶上樓無期　斥政府漠視市民慘況

公屋輪候時間如同樓價，只升不跌！有不少市民批評政府多年來都懶理市民苦況，興建公屋進度緩慢，輪候公屋遙遙無期，一家數口一直只能擠迫地居住在劏房，甚至與他人共用廁廚等，衞生環境堪憂。

正居住在葵涌區劏房的賴先生指已輪候公屋達5年，尚未知何時可以上樓。他直言政府對基層市民情況無動於衷，又指一家三口為負擔月租達5000多港元的租金已疲於奔命，甚至要借錢度日，每月向朋友借千元。他說自己因腳傷，只能依賴妻子每月賺取約8000港元的收入，故平日要節衣縮食，以進食蔬菜爲主，並減少外出，避免不必要的開支。他期望政府能夠盡快解決房屋問題，令市民有個安樂窩居住。

輪候公屋4年的郭先生指一家三口正居住在180平方呎劏房單位，平日活動空間僅有30平方呎，單位環境非常狹窄。他指單位屬僭建屋，內部不時出現滲水問題，曾導致女兒全身敏感，衞生環境惡劣。惟他稱由於自己屬長期病患，沒能力負擔私樓及居屋，只能輪候公屋，而且上樓遙遙無期。他直斥政府多年來懶理公屋興建緩慢問題，漠視市民慘況，認爲政府應重新檢討房屋政策，盡快安置輪候公屋的市民。