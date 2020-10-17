爆竊4公屋單位掠50萬財物　警拘兩男子檢犯案工具

警方於上月中旬至今接獲4宗報案，指香港仔華貴邨及華富邨有4個單位遭賊人爆竊，被偷去現金、金器、家庭電器產品等，合共損失約50萬港元，案件交由西區警區刑事部跟進。警方經深入調查後，鎖定兩名疑犯，於昨日(16日)展開行動，掩至香港仔兩個住宅單位，拘捕兩名本地男子(31及35歲)，並搜獲一批爆竊工具，包括電鑽、螺絲批、剪鉗等，同時起回部分贓物。

警方調查得知，賊人犯案前會作出精密部署，曾佯裝住客或升降機維修員進入大廈，觀察住戶信箱內的信件數量、或查看住戶電錶用電情況，從而挑選長時間沒有人居住的單位犯案。

賊人鎖定目標單位後，會在凌晨時分犯案，用工具撬開單位鐵閘、木門或走廊氣窗，然後入屋搜掠。其中一名疑犯報稱升降機維修員，於犯案後進入升降機，在閉路電視的盲點處理贓物，繼而離開大廈。案件現交由西區警區重案組跟進，正調查兩名疑犯是否與區內其他同類爆竊案有關。

警方呼籲物業保安員提高警覺，留意是否有可疑人士進出大廈，並為陌生人士作出登記，亦呼籲鄰里守望相助，見到可疑人士時應盡快通知保安員或報警。