醫管局員工陣線明向會員發回覆範本　重申罷工非無理決勤

新冠肺炎爆發初期，醫管局員工陣線於今年2月3日至7日發起罷工，有參與罷工醫護於本月9日收到醫管局人力資源部電郵，要求解釋沒有上班的原因，或作出澄清，須於本月23日或以前回覆。醫管局員工陣線主席余慧明表示，與律師團隊商討後，明日（18日）中午會向會員發出回覆醫管局的範本，內容主要表達罷工是當時沒有上班的合理原因，又指行文用字更嚴格，已示迫切性。

余慧明指，工會已與律師團隊商討，明日會提供律師撰寫的範本，予各會員作一致回覆。回覆範本主要是表達罷工是當日沒有上班的合理理由，受基本法保障，重申並非無理缺勤。她呼籲會員團結，統一以範本回覆局方。

余續稱，現階段估計難以預料當局的跟進行動，當局可能扣薪、甚至「炒幾個理事」，同時有部門要求員工以其他假期或年假填補罷工的日子，惟她強調當日會員早已通知上司參與罷工，是合法罷工。余又相信，在現時政治局勢下，當局處理事件上必然會受政治氛圍影響及面對外來壓力，加上部分董事局員工由政府委派，醫護有機會被打壓。