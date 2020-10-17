政Whats噏：違法文宣拆唔掂　滅鼠不力　何俊賢搵陳肇始算帳

何俊賢(左)批評陳肇始(右)喺過去一段時間只理疫情，其他嘢根本無暇兼顧。

立法會各個事務委員會日前陸續選出正、副主席，其中食物安全及環境衞生事務委員會主席就由漁農界議員何俊賢（高佬賢）當選，事後佢喺社交平台一連發布2個貼文，提到當選後將會着重做嘅嘢，包括拆非法文宣、掃老鼠曱甴等事項，仲話唔好等要即刻做咁話，睇嚟勢在必行。佢話呢啲係食物環境衞生署（食環署）責任，但食物及衞生局（食衞局）都責無旁貸，未來會搵局長陳肇始算帳！

高佬賢講完當選目標後，隨即吸引大批網民留言，大多都關注去年反修例運動帶嚟嘅文宣問題，支持立即大掃除，盡快拆晒所有違法宣傳品，還市民一個乾淨社區及街道，建議唔好齋拆，仲要追究責任，唔係就會沒完沒了，希望佢係立法層面發揮更大作用，阻嚇反中亂港黑文宣背後嘅黑勢力。

同一時間，亦有唔少人不滿食環署，鬧爆係全香港最廢，叫高佬賢要好好清算、重整呢班廢官，仲質問食環署係咪瞓咗？好耐唔見人咁話。另有網民留言，促請高佬賢「睇住」署長劉利群，責成佢嚴厲執法、上立法會回應質詢，又或者炒咗佢算喇!

面對班網民留言鬧爆，高佬賢就話會先認真睇睇積壓議程，重新審視重要性，坦言社會喺1年半時間轉變太快，有啲嘢嘅重要性改變咗，可能變得冇咁重要，又或者都係咁重要。佢舉例，好似有啲工程，重置垃圾收集站同社區回收中心等，要進一步考慮時限問題，遲咗做會否貴咗等都要去諗。

另外，就係環境清潔問題，高佬賢話呢個係好多市民關心，亦都一直認同要做嘅，如清理違法文宣、老鼠曱甴，所以佢會將呢個新議題優先處理。佢提到，呢個唔單止係清理問題，仲係資源配置問題，過去違法文宣一直處理唔好，全因政府無增設特遣隊去做，先會拆完又貼，貼完又拆。

佢仲話環境衞生係劉利群主責，佢絕對無得唔理，未來會邀請對方上立法會，不過署方都只係執法部門，政策制定等都仍係局長陳肇始要做嘅，因此嚟緊會同陳討論係咪要增加署方權力、資源甚至地區合作等。

不但如此，佢仲鬧喺過去一段時間，陳都只理疫情，其他嘢根本無暇兼顧，孭咁多嘢上身，副局長徐德義又唔主動分擔，搞得掂醫療又搞唔掂衞生，建議政府不如真係「拆局」，分番開兩部分，免得好似依家咁兩頭唔到岸啦！