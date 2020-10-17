東區醫院男病人出現高鉀血後死亡　院方承認監察和治療未完善

東區醫院今日(17日)公布1宗醫療風險警示事件，該院1名患有淋巴瘤的83歲男病人，出現高鉀血情況，於15日不幸離世。院方承認，就病人的高鉀血情況，在監察和治療上未盡完善，對事件十分關注。該院已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會，調查經過及作出改善建議，於8周內提交報告。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌說，高鉀血症是指血液中鉀離子濃度產生異常變化，今次涉事男子屬高齡人士，電解質容易產生紊亂情況，腎功能亦相對較差，故出現高鉀血症情況屬常見，需要加密抽血監察病人情況。

據悉，該名男病人9月30日因持續氣促入住內科病房，其後因急性呼吸衰竭轉送深切治療部，經檢查後發現患上肺炎。病人同時出現高鉀血症等症狀並接受藥物治理，病人維生指數轉趨穩定後，14日轉回內科病房接受治療。

內科病房醫護人員分別於14及15日為病人抽血，檢驗結果顯示病人血液中的鉀濃度偏高，需繼續為他進行藥物治療及緊密監察高鉀血情況。該院深切治療部護士15日下午到內科病房巡房時，發現病人失去知覺，儀器顯示病人脈搏停頓，醫護立即為病人施行心肺復甦法搶救，惟病人於當晚7時40分離世。院方昨日(16日)向家屬表達深切慰問並解釋事件，並將保持溝通及提供適切支援。