政Whats噏：聶德權登獅子山甩「底」　行山客唔認得佢

疫情爆發超過大半年仍未受控，再加上有社交限制，市民真係抗疫疲勞，去到周末梗係想去郊外走走吸下新鮮空氣。但公務員事務局局長聶德權就竟然甩「底」！唔係因為爽約甩底唔行山，而係講緊係佢對行山鞋呀！話說佢喺Facebook貼文，話今朝早行上獅子山，仲話今次好認真，搵返幾年前冇着過嘅行山鞋出嚟着，點知如佢所料，行山途中已經甩底。

既然咁認真搵對行山鞋，又預料會甩底，係咪應該搵過另一對鞋呀！咁唔使甩轆喇！搞成咁點算好？結果佢用咗「土法」救急，成功完成登山旅程。乜嘢係「土法」救急？佢就冇講喎。

佢仲話沿途遇到啲行山人士，其中一位仲對佢講：「你個額頭咁似聶德權！」即係認唔出佢喇，而認出佢嘅行山常客就向佢展示喺「超靚」角度拍攝嘅望夫石同獅子山頂照片。另外仲遇到一個退休朋友，同佢分享咗乜嘢係疫境中嘅正能量咁話。

喺貼文出街後，有網友大讚獅子山風景好靚，但有網友留言「一定要清理政府內的瘀血」。唔知呢位網友講緊邊啲「瘀血」呢？又係咪同近日政府要推行公務員宣誓有關呢？