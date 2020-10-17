全國人大通過修改國旗法及國徽法　港府將修例配合

十三屆全國人大常委會第22次會議今日(17日)在北京召開，會上表決通過關於修改《國旗法》、《國徽法》的決定，自明年1月1日開始實行。法例修訂後，將對禁止損害五星旗、國徽尊嚴的行為，例如不得倒掛或丟棄五星旗，違者將被警方拘留，甚至被追究刑事責任。特區政府將會對《國旗及國徽條例》作出適當修訂，以實施適用於香港的規定，以履行憲制責任。

新修訂的《國旗法》及《國徽法》明確指出，不得倒掛、倒插或者以其他有損五星旗旗尊嚴的方式升掛等，不得隨意丟棄五星旗。新法另規定在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱五星旗、國徽的行為，將追究刑事責任。新法亦增加五星旗和國徽適用場合，例如增加規定專門人民法院和專門人民檢察院、駐港澳有關機構應在工作日升掛五星旗和懸掛國徽。

由於《國旗法》及《國徽法》已於1997年7月1日納入香港《基本法》附件三，並透過制定《國旗及國徽條例》以本地立法方式在香港特區實施，故特區政府會對《國旗及國徽條例》作出適當修訂，以實施適用於香港的規定。