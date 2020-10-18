東方日報A1：私營龕場申牌年底屆死線　數十萬龕位迫遷

港人生前要無了期輪候公屋，死後亦無龕位，真係慘！慘！慘！政府提供的龕位長期不足，推行《私營骨灰安置所條例》實施逾三年，審批進度亦不如預期，至今接獲一百六十宗申請但僅批出六個牌照。私營骨灰安置所發牌委員會上月終向仍未提交暫免法律責任書所需資料的申請人定下「死線」，若今年十二月三十一日仍未能提交申請文件，將拒審理或批核申請，需要進行清灰，屆時數以十萬計的骨灰龕位將重新作處所安置，孝子賢孫明年隨時無法拜祭先人，先人骨灰又要再安放政府臨時骨灰龕安置所，重新輪候數載等龕位。

政府於二○一七年六月三十日就《私營骨灰安置所條例》刊憲，規定私營骨灰安置所必須領有牌照才可售賣或新出租龕位，目前委員會僅發出六個牌照，九成半已申請個案未獲批，當中包括現存近五萬份骨灰的圓玄學院、有三萬八千多份骨灰的雲泉仙館及七千三百多份骨灰的雲浮仙觀等龕位，若按此推算全港私人骨灰龕安置所現料存放數以十萬計的骨灰。

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑估計，有部分傳統廟宇或因土地不符合骨灰安置所用途，將不獲發牌需清灰。至今已有十多間龕場被拒發牌，清灰後先人骨灰可在持牌殮葬商暫存或申請食環署骨灰暫存服務，再等候申請政府骨灰龕位。

目前全港持牌殮葬商約有一百二十八間，每間可存放二百個骨灰計，可存放兩萬五千六百份骨灰。香港殯儀業商會理事長郭凱邦表示，食環署近年增加骨灰位供應量，估計持牌殮葬商已有約三成骨灰清走。惟若年底後出現大量骨灰龕安置所清灰，業界無法應付大量存放，屆時會與食環署商討如何處理。

雖然近年食環署增加骨灰龕位，但可供申請的龕位追不上正輪候上位的骨灰數目，不少後人只能選擇將先人的骨灰海上撒放或在紀念花園撒灰。食環署數字顯示，自條例實施至今年六月，海上撒灰及於紀念花園撒放骨灰分別有二千八百三十二宗和一萬九千二百二十八宗 ，另有約四千七百位先人骨灰暫存食環署的設施，同期則有十三萬四千四百零三人死亡申請火葬。

面對人口老化問題，改善龕位供應刻不容緩，香港社區組織協會社區組織幹事吳衞東指，「長者不時埋怨：『生前要等（公屋、老人院）、死後都要等（龕位）』」，情況並不理想，他批評政府對龕位規劃不足，應加快檢討。他曾認識有長者過身後輪候龕位要等上三、四年，另即使現時政府在屯門建設曾咀靈灰安置所，惟地區偏遠，交通不便，若由屯門西鐵站前往，的士車資也要一百元，非一般人能負擔！

謝續指出，政府早年提倡在各區設骨灰龕安置所，但遇到地區阻力，最終只有小蠔灣、葵涌及沙嶺等地區成事，未來雖有約十萬個龕位供應，他認為政府仍欠缺長遠規劃，未有在重建新發展區，例如洪水橋發展區，預留土地建骨灰龕安置所，解決龕位需求。

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