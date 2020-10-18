祠堂存骨灰　或未能領牌　法理兩難全

至今逾百私營骨灰龕場未獲發牌，據了解，部分龕場並非商業牟利，如新界有祠堂只供村民存放骨灰，這類骨灰安置所如何處理亦未解決。根據目前申請個案，不少具規模龕場若能通過審批，可釋放提供數以萬計的新龕位，有助紓緩龕位供應緊張情況。

私營骨灰安置所發牌委員會副主席葉國謙指，牌照審批時間長，是由於申請人遲遲未提交足夠資料，不少私人安置所存在多年，要齊備申請資料或存有困難，部分場所於年代久遠已存在，已遺失圖則，又或是沒有能力再修建，至今未能符合發牌條件；有些則是歷史遺留下來的問題，例如新界一些祠堂只供村民存放骨灰，非商業牟利，但又未必有錢修葺至符合法例要求，這類骨灰安置所如何處理亦是問題，委員會亦已向食環署反映意見。其他問題還包括部分龕場佔用官地、業主拒續租、又或是非土地持有人，這類不符申請條件的，亦會被拒發牌。

龕場若未能取得牌照而要清骨灰，根據法例，家屬均可為先人申請政府公眾龕位，除非聯絡不上家屬，否則應可得到合適的安置。

目前有逾百宗申請未批，卻發現不少私營龕場存有大量未使用的龕位，若能改善符合發牌條件，料可釋放出大量龕位，供應巿場所需。