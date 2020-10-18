文書申請拖3年　30龕場未獲發牌

私營骨灰安置所發牌委員會自二○一七年底開始接受私營龕場申請牌照，截至今年九月四日批出六個牌照，原則上同意兩項牌照申請、一項豁免書申請及七項暫免法律責任書申請，拒絕十五組指明文書申請，包括青山寺，另有十五間私營骨灰安置所撤回其指明文書申請。

由於逾百提出申請的私營骨灰龕安置所仍未獲發牌，影響所及，各界關注骨灰龕法案大聯盟接獲求助，有巿民在條例生效前為先人購買兩個龕位，其後一名親人過世，但龕場至今仍未取得牌照，故不敢將骨灰上位，怕日後不獲發牌又要遷移，令事主極為苦惱，與龕場多番交涉後，才獲龕場退回買位的三十萬元。

對於有部分巿民購買龕位，卻因龕場未領有牌照而影響先人上位，食物環境衞生署回覆本報查詢時表示，由於購買龕位涉及訂立私人協議，賠償事宜需視乎買賣雙方所訂協議條款。如有需要，應諮詢法律意見。食環署指，若市民在《條例》生效前（即一七年六月三十日前）已購買私營龕位，《條例》並沒有禁止私營骨灰安置所在寬限期內新存放骨灰；但如果該私營骨灰安置所正申請牌照而無申請豁免書，骨灰只可存放於在六月三十日前已出售龕位內。如果該私營骨灰安置所正在申請豁免書，骨灰只可存放於在一四年六月十八日上午八時前已購買的龕位內。