台軍包機被拒入港空域　惟快運航班同日經相同位置未遇阻

台軍一架包機在上周四（15日）上午從台灣高雄飛往東沙群島，途中卻被拒進入香港飛航情報區，需要折返台灣。台民航局其後指出，香港區管稱包機飛經的區域2萬6千呎以下有危險活動，故拒絕讓包機進入相關區域。

不過，根據當日飛行紀錄，香港快運一班編號UO1800、由「香港飛香港」的Flycation航班，當日亦於上述危險區時段飛近東沙機場附近，飛行高度一直低於2萬6千呎，這不禁令人質疑，台軍包機被拒進入有關區域的原因。台方事後斥責未有事先發布公告，提醒港方未來應依國際慣例發布，以免影響航班規劃。

據台灣民航局上周五（16日）公佈的通聯紀錄，指立榮航空台灣B7-9051軍方包機，於本月15日早上由高雄飛往東沙機場，其間接獲香港區管制中心通知，指航班以飛行高度1.6萬呎將進入「危險區」，港方當時指該區域「安全高度要在2.6萬呎以上。台方雖曾查詢是否涉及軍演，但港方則未有透露，僅表示「香港無法接受該航空器」。

資料顯示，飛行情報區由國際民航組織（ICAO）劃定，為提供飛航情報服務的區域而劃定範圍，大多國家或地區將其所轄空域，劃分成若干飛行情報區，包括鄰近公海的上方空域。