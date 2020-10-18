我有正能量：互惠互助　社企特賣助基層

有社企早前在商場舉行「同行抗疫日」，以特價發售食品及用品予基層弱勢人士。

新冠疫情爆發至今已持續多時，防疫物資採購為不少基層家庭增添額外的經濟壓力。有社企早前在商場舉行「同行抗疫日」，以特價發售食品及用品予基層弱勢人士，並邀請專業人士到場向市民提供各類型抗疫及健康資訊，更即場派發防疫物資給長者，盼為計劃成立的愛心超市奠定基礎，幫助更多基層市民及弱勢社群。

「過嚟睇吓，10蚊5支酒精搓手液，有需要嘅街坊快啲嚟買。」果園社企及復康生命8月底時在深水埗一間商場內舉行「果園復康同行抗疫日」，來自各行各業的社企及公司在商場中心廣場擺設攤位，以低價售賣防疫用品、食品、日用品等予區內基層市民，高峰期有過百名市民在場內購物或參觀，以平價購得心頭好的市民最後都臉帶笑容離開。

社企「絲打同行」當天有份在商場內設置攤位，售賣新鮮綠色蔬菜、純素小食和糖果等食品。組織創辦人周敏儀(Vivian)指今次活動是一個推動純素及健康文化好機會，更表示會參與善心超市計劃，售賣預先包裝的純素食物。

同場還有攤位售賣香薰及相關產品，吸引不少市民「聞香而至」。香薰公司負責人Wilson指作為產品供應商，每季都會有多餘產品剩下來，若能經慈善團體，以成本價出售予市民，將會是一個雙贏局面。

「今次活動係善心超市嘅雛形，想畀有心嘅社企同商家體驗吓超市嘅運作。」負責籌備活動的義工Joey指由尋覓地方、聯絡社企及商家至舉辦活動共耗時3星期。「我哋主要嘅困難一定係資金，因為需要好多資金去成立一間善心超市。」復康生命委員總幹事潘兆翀(Chester)指組織創辦人就開辦善心超市已構思多年，坦言籌備過程困難重重，除資金外，疫情亦增加物資籌募的難度，希望明年起可陸續在全港各區成立一間善心超市。

果園愛心超市成立目的是希望為社會基層市民及弱勢社群服務，長者及傷殘人士可憑長者證及傷殘人士登記證，以優惠價購物。愛心超市在上月中開始試業至本月16日，期間有多間社企參與計劃，在超市內以低價售賣日用品、食品、個人護理產品、防疫用品、寵物用品等予基層市民。