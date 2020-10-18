探射燈：工程延誤超支　審計署狠批

超級單車徑由土木工程拓展署負責興建，原定主幹線由馬鞍山開始，向北伸展接駁至上水後西延至屯門，再向東連接至荃灣，本應於2012年起分階段完工，但馬鞍山至屯門的多個路段工程因延誤2至3年才完工，早於2014年已遭審計署狠批。而原定於2013年完工的屯門至荃灣段至今卻仍在檢討和設計，落成遙遙無期。

2014年的審計報告指出，土木工程拓展署於涉及馬鞍山至上水段單車徑工程合約建築工料清單中，兩個項目的施工量出錯，並遺漏兩個項目，最終該份合約需重新招標。此外，涉及上水至屯門段第一階段、同時涵蓋單車徑和單車匯合中心的工程合約同樣出錯，審計署指，該兩事件的錯誤令相關工程合約延遲批出，又指如錯誤未能在批出合約前發現及修正，政府則或需為兩合約共多付7200萬港元。

「呢條單車徑起咗超過10年，當中涉及多宗超支同延遲，充分反映政府做一啲大型項目嗰陣有啲力有不逮。」包括單車徑在內，近年不同大型基建均涉及超支和延誤，議員柯創盛認為「此風不可長」，相關部門無論在前期工程招標還是後期監工均要更為嚴謹。