探射燈：超級單車徑盲點處處　村民車友步步驚心

由屯門至馬鞍山的新界單車徑網絡開通，惟路面老問題未解決，部分路段存在盲點亦對單車友及村民構成危險。

由屯門至馬鞍山的新界單車徑網絡全面投入運作，惟路面老問題未解決，近民居的路線設計亦令村民提心吊膽。東網發現單車徑部分路段存在盲點，附近村民出入時經常與單車擦身而過，單車友又因視野受阻致險象環生。今年涉及單車的交通意外數字大幅上升，專家及立法會議員直言政府未有考慮單車徑的實際使用情況，促土木工程拓展署多聆聽市民意見。

江先生與家人居於青山公路旁的古洞村聯生區，新建單車徑就在村口必經之路。他指該段單車徑以蛇形設計，加上鄰近工地的圍板阻擋視線，出入時常險釀意外。他憤斥政府若無能力令單車駕駛者守規，則不應建單車徑來製造矛盾。

米埔新村合盛圍副村長梁威權亦指，單車徑牛潭尾至米埔新村一段設3個過路位，單車友需橫跨行車線過馬路，但近米埔新村的過路位卻沒有任何輔助過路設施，單車友過路時被大樹阻擋視線，現時假日有人駐守提醒單車友小心車輛。

壆圍南路新建單車徑連接行人路的位置，是不少單車友的歇腳處，但該連接點鄰近大急彎，加上單車徑的斜坡，單車友重返單車徑時，分分鐘未及看清來往單車而發生碰撞。

日前試騎的岑先生亦批評，單車徑如「斷橛禾蟲」，每隔約50米便需落車。單車徑中間有多個俗稱「神主牌」的減速欄，或多條黃色膠柱及鐵柱，但幾乎無人落車推車，部分人直接改行行人路，人車爭路頻現；又有人在馬路騎車，甚至逆線行車。另外，新單車徑的壆位設計製造高低差，新手容易失控。

單車團體三加一單車同學會創辦人劉錦滿表示，「將心比心」，要求單車友頻頻落車是「不切實際」。他指單車徑設計未夠人性化，建議參考其他單車城市，及多聆聽相關團體及專家意見。

議員陳恒鑌表示，新單車徑盲點問題可能危及市民安全，批評部門未有細心了解使用者需要，促盡快處理問題，如派員於首3個月實地觀察，補漏拾遺。

新單車徑意外頻生，警方數字顯示，上水至元朗段開通首周已發生至少16宗單車意外。據運輸署資料顯示，今年1月至8月涉及單車的交通意外宗數接近1600宗，較去年同期上升47%，造成13人死、近200人重傷。

土木工程拓展署發言人表示，自單車徑工程規劃至今，一直與持份者保持溝通，單車徑開通後，已開始增設方向指示牌及告示牌，並正與運輸署檢視較繁忙路口的改善措施及工程。