警搗屯門元朗無牌樓上吧　拘3負責人票控78酒客

警方新界北總區連同元朗警區人員，於今日(18日)凌晨約1時展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查屯門建發街一工業大廈樓上一個單位，以及元朗媽橫路2個店鋪，成功搗破3個懷疑無牌酒吧。

行動中，3名年齡介乎21至55歲的酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方稍後將檢控3人。

另外，場所內51男27女酒客(17至64歲)，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) ，警員遂向他們分別發出傳票及定額罰款通知書。警員在3間無牌酒吧內檢獲一共約1760支啤酒，市值共約六萬元。被捕人士現正被扣留調查。

立法會議員葛珮帆早前曾指樓上無牌酒吧妄視法律，部分更向年青人提供免費毒品，誘使他們沉淪毒海、誤入岐途。葛亦擔憂，在新冠肺炎疫情下，市民往樓上酒吧飲酒作樂，有可能在酒吧內出現社區傳播鍊，而確診者又未必會坦白透露行蹤，使疫情傳播更難追蹤，直言樓上無牌酒吧「禍害成個香港」。除警方需加強巡邏執法外，法例上亦應加強罰則，切實打擊罪惡溫床。